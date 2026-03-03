ABD'de United Airlines Uçağı Motor Arızası Nedeniyle Acil İniş Yaptı

LOS ANGELES, 3 Mart (Xinhua) -- United Airlines'a ait bir yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle kalkıştan kısa süre sonra Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, yaptığı açıklamada United Airlines'ın 2127 sefer sayılı uçağının 2 Mart Pazartesi günü yerel saatle 11.20 sularında sol motorda tespit edilen arıza nedeniyle Los Angeles'a geri döndüğünü açıkladı. Güvenli şekilde iniş yapan uçaktaki yolcuların, terminale yanaşılmadan taksi yolunda tahliye edildiği belirtildi.

İdareye göre Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak, New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalanmıştı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı ise yaptığı açıklamada, bildirilen motor sorununun ardından uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını ve tüm yolcular ile mürettebatın tahliye edildiğini duyurdu. Açıklamada, şu ana kadar hastaneye sevk edilmesi gereken herhangi bir yaralı tespit edilmediği kaydedildi.

Los Angeles Times'ın United Airlines sözcüsüne dayandırdığı habere göre uçakta toplam 256 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu.

Federal Havacılık İdaresi, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını bildirdi.

Kaynak: Xinhua