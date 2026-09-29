Trabzonspor'dan Manchester United'a çağrı: İndirim yapın, satın alalım

Trabzonspor'dan Manchester United'a çağrı: İndirim yapın, satın alalımGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi, bu sezon bir kere daha Manchester United'dan kiraladığı 30 yaşındaki Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın tapusunu almak için harekete geçti. İşte detaylar...
- Trabzonspor, kiralık oynayan kaleci Andre Onana'nın bonservisini almak için Manchester United ile pazarlık yapmaya hazırlanıyor.
- Manchester United, Onana için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor ve Trabzonspor bu rakamda indirim istiyor.
- Trabzonspor, Onana ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
Kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın performansından oldukça memnun olan Trabzonspor, tecrübeli eldivenin bonservisini almak için harekete geçti. Bordo-mavililer, Manchester United ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO
Premier Lig devi Manchester United, Onana için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Trabzonspor yönetiminin ilk hedefi ise İngiliz kulübünü bu rakamda indirime ikna etmek.
ONANA'DAN FEDAKARLIK BEKLENTİSİ
İndirim talebinin kabul görmesi halinde bordo-mavili yönetim, 2 milyon Euro imza ücreti ve yıllık 5,5 milyon Euro kazanan Onana'dan da maaş konusunda esneklik isteyecek. Yıldız kalecinin bu konuda zorluk çıkarması beklenmiyor.
5 YILLIK SÖZLEŞME PLANI
Trabzonspor'da kalmaya oldukça sıcak bakan Kamerunlu eldiven ile 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalanması planlanıyor. Yönetimin kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle de temasa geçip görüşmeleri resmiyete dökmesi bekleniyor.