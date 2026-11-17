İngiltere Millî Takımı'nın ve Manchester United'ın eski kaptanı Wayne Rooney, futbolculuk yıllarında intiharı düşündüğü bir dönemden geçtiğini ve o günlerde bir terapistten destek aldığını açıkladı. BBC'nin haberine göre 41 yaşındaki Rooney, sunucu Gabby Logan'ın "Life at the Midpoint" adlı podcast'ine konuştu.

Hayatının en dip noktası sorulan Rooney, "İçtiğim zamanlarda kendimi iki gün eve kilitler, sadece içerdim. Bu, oyunculuk açısından muhtemelen kariyerimin en iyi dönemiydi" dedi.

İKİ GÜN EVE KAPANIP İÇİYORDUM

Rooney, bugün 17 yaşında olan büyük oğlu Kai'nin bebek olduğu yıllarda saha dışında yaşadıklarıyla baş edemediğini anlattı: "Kai'nin beni öyle görmesini istemiyordum, bu yüzden de saklanıyordum. İntiharı düşündüğünüz bir noktaya geliyorsunuz. Kimsenin yanında olmak istemiyordum. Sokakta insan görmek, dükkâna girmek istemiyordum. Futbol sahasında hep rahattım ama geri kalan her şeyde gerçekten zorlandım."

Eski golcü, en kötü günlerinde duygularını gizlemeyi öğrendiğini de söyledi: "Zayıflık göstermek istemezsiniz, o yüzden maskelemeye çalışırsınız. Durumumu bilsem de kabul etmek zordu; çünkü bunu kabul edince kendinizi daha az erkek gibi hissediyorsunuz."

EŞİ COLEEN ÇEKİP GİDEBİLİRDİ AMA GİTMEDİ

Rooney, eşi Coleen'e ve annesine açıldıktan sonra yardıma ihtiyacı olduğunu anladığını belirtti: "Bende neyin yanlış gittiğini anlamak için bir terapistle konuşuyordum. Dönüp baktığımda kariyerimin zirvesindeydim, küçük bir oğlum olmuştu, yeni evlenmiştim. Hayatımın en mutlu dönemi olmalıydı ama değildi."

O günleri atlatmasında en büyük payın eşinde olduğunu söyleyen Rooney, "Coleen bana çok yardım etti. Çekip gidebilirdi, durum o kadar kötüydü; ama yanımda kaldı ve bunu atlatmama yardım etti" diye konuştu.

UNITED TARİHİNİN EN GOLCÜ OYUNCUSU

2004'te Everton'dan Manchester United'a transfer olan Rooney, 559 maçta attığı 253 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu. United'la beş Premier Lig, bir Şampiyonlar Ligi, bir Avrupa Ligi, bir FA Cup ve üç Lig Kupası kazandı; 2017'de Everton'a döndü. İngiltere Millî Takımı'nda 120 maçta 53 gol attı.

Rooney kısa süre önce Broadcast Sport Awards'ta yılın yorumcusu seçildi; şu sıralar İngiltere'de "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here" adlı yarışma programında yer alıyor.

Kaynak: BBC