Nico Paz kimdir? Manchester United'a iki gol atan Nico Paz kaç yaşında?

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Como, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 21 Ekim 2026'da Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda Manchester United'ı 4-1 yendi. İtalyan ekibinin ilk ve üçüncü golünü 22 yaşındaki Nico Paz attı. Cesc Fàbregas'ın takımı bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.

NICO PAZ MANCHESTER UNITED'A KAÇ GOL ATTI?

Nico Paz, Manchester United karşısında iki gol attı. İlki maçın daha 2. dakikasında geldi. İkinci yarıda Anastasios Douvikas skoru 2-0'a getirdi, Paz da 57. dakikada farkı üçe çıkardı. Como'nun dördüncü golünü 76. dakikada oyuna sonradan giren Jacobo Ramon kaydetti; Manchester United'ın tek golü uzatma dakikalarında Joshua Zirkzee'den geldi.

Como bir sonraki maçında Lens'e konuk olacak. Manchester United dördüncü haftada Roma'yı ağırlayacak.

NICO PAZ KİMDİR?

Nico Paz, İtalya Serie A ekibi Como'da oynayan Arjantinli futbolcu. Fàbregas'ın 4-2-3-1 düzeninde çoğunlukla ofansif orta saha, zaman zaman da sahte santrfor olarak görev alıyor. Futbola Kanarya Adaları'nda CD San Juan'da başladı, 2014'te Tenerife altyapısına geçti. 2016'da, 11 yaşındayken Real Madrid'in altyapısına katıldı.

NICO PAZ KAÇ YAŞINDA?

Nico Paz 22 yaşında. 8 Eylül 2004'te doğdu.

NICO PAZ NERELİ?

Nico Paz, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Santa Cruz de Tenerife kentinde doğdu ve İspanya'da büyüdü. Babası Arjantinli olduğu için Arjantin pasaportu da var. Milli takım tercihini Arjantin'den yana yaptı. Bu kararda ülkenin futbol kültürünün ve babasının izinden gitme isteğinin etkili olduğunu söyledi.

NICO PAZ'IN BABASI KİM?

Nico Paz'ın babası Pablo Paz, eski bir Arjantinli futbolcu. Savunmada oynayan Pablo Paz, Tenerife'de sekiz yıl forma giydi ve 1998 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nın kadrosundaydı.

NICO PAZ REAL MADRID'DE OYNADI MI?

Nico Paz, Real Madrid A takımında da oynadı. İlk resmi maçına 8 Kasım 2023'te Şampiyonlar Ligi'nde çıktı. 29 Kasım 2023'te Santiago Bernabeu'da Napoli karşısında Brahim Díaz'ın yerine oyuna girdi ve Real Madrid'in 4-2 kazandığı maçta sol ayağıyla bir gol attı. Bu, A takımdaki ilk golüydü. Aynı ay La Liga'da da ilk maçına çıktı.

A takımda düzenli forma şansı bulamayan Paz, Ağustos 2024'te Como ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Fàbregas'ın takımında ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu.

NICO PAZ ARJANTİN MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Nico Paz, Arjantin A Milli Takımı'nda oynadı. İlk maçına 15 Ekim 2024'te Lionel Scaloni yönetiminde Bolivya'yla oynanan Dünya Kupası eleme maçında çıktı. Arjantin'in 6-0 kazandığı o maçta Lionel Messi'nin attığı son gole asist yaptı.