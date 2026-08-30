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Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor

Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
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Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, Kırmızı Şeytanlar'ın Ipswich Town ile oynadığı müsabakayı izlemek için Old Trafford'a geldi. Bacağından operasyon geçirdiği görülen 84 yaşındaki teknik adamın, bastonla yavaş yavaş yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.

Manchester United’ın tarihindeki en başarılı dönemlere imza atan efsanevi teknik direktör Sir Alex Ferguson, Kırmızı Şeytanlar’ın Ipswich Town ile kozlarını paylaştığı karşılaşmayı izlemek üzere Old Trafford’a çıkarma yaptı. 

FERGUSON'DAN MANCHESTER UNITED'A DESTEK

Kulübün simge isimlerinden biri olan 84 yaşındaki çalıştırıcı, Premier Lig'in 2. haftasında tribündeki yerini alarak takıma destek verdi.

BASTONLA YÜRÜDÜĞÜ GÖZLEMLENDİ

Geçtiğimiz günlerde bacağından tıbbi bir operasyon geçirdiği belirtilen Ferguson’ın stadyuma girişi sırasında zorlandığı görüldü. Baston desteğiyle son derece yavaş adımlarla ilerleyen efsane çalıştırıcının o anları kameralara yansıdı. Sağlık sorunlarına rağmen tutkunu olduğu kulübü yalnız bırakmayan Ferguson, maçı izlemeye gelen taraftarlardan ve futbolseverlerden büyük alkış aldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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