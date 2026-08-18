Haberler

Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecana sokan karar

Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecana sokan karar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester United, sözleşmesini uzatmak istediği Bruno Fernandes'e mevcut yıllık maaşından 500 bin Euro fazla bir maaş teklif etti. ismi Galatasaray'la da anılan Bruno Fernandes, bu teklifi yeterli bulmadı ve geri çevirdi. Bruno Fernandes'in takımdan ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.

Manchester United'ın kaptanı ve saha içindeki lideri Bruno Fernandes, İngiliz deviyle yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadı. 

MANCHESTER UNITED'I REDDETTİ

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; 31 yaşındaki Portekizli yıldız, kulübün kendisine sunduğu yeni teklifi yetersiz bularak masadan kalktı.  Manchester United yönetimi, tecrübeli futbolcuya mevcut yıllık maaşının 500 bin Euro fazlasını içeren yeni bir kontrat teklif etti. Ancak yıldız oyuncunun bu artışı beklentilerinin çok altında bulduğu ve öneriyi doğrudan reddettiği kaydedildi.

TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Haberin devamında, ismi Galatasaray'la da anılan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmayı düşündüğü ve gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağı aktarıldı. 

İNGİLİZ EKİBİNDE MÜTHİŞ İSTATİSTİKLER

2020 yılından bu yana Manchester United forması giyen ve takımın en istikrarlı isimlerinin başında gelen Bruno Fernandes, Kırmızı Şeytanlar ile toplamda 327 resmi maça çıkarak 107 gol ve 108 asistlik etkileyici bir performansa imza attı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi

3 aydır tutukluydu! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni karar
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Partili milletvekiline bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin efsanesi Kalinic, basketbolu bıraktı

Fenerbahçeli efsane veda etti: Aktif kariyerimi sonlandırıyorum
Kenan Yıldız'a dev talip

Kenan Yıldız'a dev talip! Tüm dünya bu transferi konuşur
Kuzenlerin kiralık araçla gezisi faciayla son buldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Kuzenlerin kiralık araçla gezisi faciayla son buldu

Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova'yı vurdu! Panik ve korku dolu anlar kamerada

Başkenti yüzlerce İHA ile vurdular! Halk dehşeti yaşadı
Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türk devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi
Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler
Önce Galatasaray formasını imzaladı, ardından transferini açıkladı! Cimbom'a geliyor

Önce Galatasaray formasını imzaladı, ardından transferini açıkladı