Kulüpsüz kalan Jadon Sancho, büyük bir depresyonda

Bir dönem Avrupa futbolunun en gözde yetenekleri arasında gösterilen ve dev kulüplerin transfer yarışına girdiği Jadon Sancho, kariyerinin en karanlık günlerini yaşıyor. Herhangi bir takımla sözleşmesi bulunmayan ve kulüpsüz kalan İngiliz kanat oyuncusunun derin bir depresyona girdiği öğrenildi.

10. LİG TAKIMININ TESİSLERİNDE ANTRENMAN YAPIYOR

The Sun'da yer alan habere göre; Avrupa'nın dev stadyumlarında binlerce taraftarın önünde sahaya çıkmaya alışkın olan 26 yaşındaki futbolcu, şimdilerde formunu koruyabilmek için İngiltere 10. Lig ekiplerinden Flixton’un mütevazı sahasında tek başına antrenman yapıyor.

AVRUPA'DAN TEKLİF ALAMADI

Transfer piyasasında adeta tecrit edilen Sancho’ya, Avrupa'nın önde gelen liglerinden beklediği teklifler gelmedi. Deneyimli oyuncuyla ilgilenen tek bölgenin Katar olduğu belirtilirken, oyuncunun kariyerini Orta Doğu'da sürdürmek dışında pek bir seçeneği kalmadığı konuşuluyor.

''MANCHESTER UNITED TRANSFERİ TAM BİR PİŞMANLIK''

Sancho'ya yakın kaynakların iddiasına göre; Oyuncuyu psikolojik olarak en çok yıpratan etkenlerden biri de geçmişte yaptığı tercihler. 2021 yılında transferin gözdesi olduğu dönemde Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gibi dünya devleri peşindeyken hepsini reddedip Manchester United'ı tercih eden Sancho, bu kararından dolayı büyük bir pişmanlık duyuyor.