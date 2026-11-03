Manchester United Roma maçı hangi kanalda, Manchester United Roma nereden CANLI izlenir?

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Manchester United, iç saha avantajını kullanarak Roma karşısında 3 puan hedefliyor. Roma ise zorlu İngiltere deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 4 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Manchester United Roma maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

MANCHESTER UNITED ROMA HANGİ KANALDA?

Manchester United Roma maçı, tabii Spor 4 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR 4 YAYIN BİLGİSİ

tabii Spor 4'ün yayınına yalnızca internet üzerinden, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla erişilebiliyor. Kanal için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.