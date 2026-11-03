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Manchester United Roma maçı hangi kanalda, Manchester United Roma nereden CANLI izlenir?

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Manchester United Roma maçı hangi kanalda, Manchester United Roma nereden CANLI izlenir?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri bu akşam Old Trafford'da oynanacak. İngiliz devi Manchester United, İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Avrupa futbolunun iki köklü kulübü arasındaki mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Manchester United, iç saha avantajını kullanarak Roma karşısında 3 puan hedefliyor. Roma ise zorlu İngiltere deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 4  üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Manchester United Roma maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

MANCHESTER UNITED ROMA HANGİ KANALDA?

Manchester United Roma maçı, tabii Spor 4 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR 4 YAYIN BİLGİSİ

tabii Spor 4'ün yayınına yalnızca internet üzerinden, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla erişilebiliyor. Kanal için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

 

MANCHESTER UNITED ROMA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Manchester United Roma maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı tabii platformu üzerinden tabii Spor 4 kanalında takip edebilecek.  

MANCHESTER UNITED ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United Roma maçı bugün, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

MANCHESTER UNITED ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester United Roma maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER UNITED ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester United ile Roma arasındaki karşılaşma, İngiltere'nin Manchester kentindeki Old Trafford'da oynanacak. Ev sahibi Manchester United, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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