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Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran gülümseme

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Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran gülümseme
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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Bruno Fernandes, Norveç-Portekiz maçında sarı-kırmızılı taraftarın yaptığı çağrıya gülerek karşılık verdi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için büyük çaba sarf ettiği Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, sarı-kırmızılı bir taraftarın transfer çağrısına kayıtsız kalmadı.

GALATASARAY'I DUYUNCA GÜLÜMSEDİ

Portekiz'in Uluslar Ligi'nde Norveç ile oynadığı müsabakada yedek kulübesinde yer alan Bruno Fernandes'e, tribündeki Galatasaraylı bir taraftar "Galatasaray'a gel" şeklinde seslendi. Tüm dikkatiyle maçı takip ettiği sırada kendisine yapılan bu çağrıyı duyan ve tebessümle karşılayan Portekizli yıldızın samimi gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. 

BONSERVİS ENGELİNE TAKILMIŞTI

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşmasına rağmen tecrübeli futbolcunun transferi gerçekleşmemişti. İngiliz devi Manchester United'ın yüksek bonservis beklentisi, bu transfer sürecindeki en büyük engel olmuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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