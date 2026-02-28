Premier Lig'de Manchester City tek golle kazandı
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Leeds United'ı deplasmanda 1-0 yenerek galip geldi. Antoine Semenyo'nun 45+2. dakikada attığı golle üç hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Manchester City, puanını 59'a çıkararak lider Arsenal'ın peşini bırakmadı. Leeds United ise galibiyet hasretini üç haftaya çıkardı.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Leeds United'ı 1-0 yendi.
Premier Lig'in 28. haftasında düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Leeds United, şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'yi Elland Road'da ağırladı.
Konuk takım, 45+2. dakikada Antoine Semenyo'nun attığı golle galibiyete ulaştı.
Üst üste 4. galibiyetini elde ederek puanını 59 yapan Manchester City, lider Arsenal'ın iki puan gerisinde takibini sürdürdü.
Galibiyet hasreti üç haftaya çıkan Leeds United ise 31 puanla 15. sırada kaldı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan