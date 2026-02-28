Haberler

Premier Lig'de Manchester City tek golle kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Leeds United'ı deplasmanda 1-0 yenerek galip geldi. Antoine Semenyo'nun 45+2. dakikada attığı golle üç hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Manchester City, puanını 59'a çıkararak lider Arsenal'ın peşini bırakmadı. Leeds United ise galibiyet hasretini üç haftaya çıkardı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Leeds United'ı 1-0 yendi.

Premier Lig'in 28. haftasında düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Leeds United, şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'yi Elland Road'da ağırladı.

Konuk takım, 45+2. dakikada Antoine Semenyo'nun attığı golle galibiyete ulaştı.

Üst üste 4. galibiyetini elde ederek puanını 59 yapan Manchester City, lider Arsenal'ın iki puan gerisinde takibini sürdürdü.

Galibiyet hasreti üç haftaya çıkan Leeds United ise 31 puanla 15. sırada kaldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti

Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti

Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti
Trump 'Pek çok çıkış noktası var' dedi, iki seçeneği sıraladı

Trump, İran konusunda önündeki iki seçeneği sıraladı
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi binanın yakınlarına düştü

Dünyanın en yüksek yapısı da hedef alındı