Manchester United'ı karıştıran 15 yaşındaki çocuk! Real Madrid'e gitmek istiyor

Genç futbolcunun daha sonra A takım antrenmanına katılmadığı ve sosyal medya hesabındaki Manchester United içeriklerini kaldırdığı belirtildi. Kulübün Gabriel'i Brighton ile oynanan Lig Kupası karşılaşmasının kadrosuna dahil etmeyi planladığı ancak oyuncunun Carrington'a dönmediği ifade edildi.

Manchester United CEO'su Omar Berrada'nın süreci yakından takip ettiği, kulübün ortaklarından Sir Jim Ratcliffe'in de gelişmelerden haberdar olduğu kaydedildi.

REAL MADRID AYLARDIR PEŞİNDE

The Athletic'in haberine göre Real Madrid, JJ Gabriel'i kadrosuna katmak için birkaç aydır çalışma yürütüyor. İspanyol ekibinin, oyuncunun 18 yaşından küçük olması nedeniyle FIFA'nın uluslararası transfer kurallarını dikkate alarak hareket ettiği belirtildi.

Transferin gerçekleşmesi halinde Gabriel'in ilk etapta Real Madrid Castilla ve U19 takımı arasında değerlendirilmesinin planlandığı, UEFA Gençlik Ligi'nde de forma giymesinin düşünüldüğü aktarıldı.

BARCELONA, PSG VE BAYERN DE TAKİPTE

Real Madrid'in yanı sıra Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in de Gabriel'in durumunu takip ettiği ifade edildi. Manchester United ise genç oyuncuyu kaybetmek istemiyor. İngiliz ekibinin Gabriel'e 16 yaşına girdikten sonra yeni bir altyapı sözleşmesi, 17 yaşında ise profesyonel kontrat sunmayı planladığı belirtildi.