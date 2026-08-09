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Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Marcus Rashford, Fransız Rivierası’nda lüks yatta tatil yaparken 7 kadınla birlikte görüntülendi. İngiliz basını, 28 yaşındaki yıldızın kız arkadaşı Lucia Loi’nin tatilde yer almadığına dikkat çekerken, Rashford’un tatilin ardından Manchester United’a dönmesi bekleniyor.

Dünya Kupası maratonunun ardından sezonun yorgunluğunu atmak isteyen Marcus Rashford, tatil için Fransız Rivierası’nı tercih etti.

İngiliz basınından The Sun’ın haberine göre Rashford, kiralanan lüks bir yatta arkadaş grubuyla vakit geçirirken görüntülendi. Haberde, yıldız futbolcunun bulunduğu grupta 7 kadının da yer aldığı belirtildi.

Rashford’un lüks saati ve tarzı da İngiliz basınının dikkat çektiği ayrıntılar arasında yer aldı.

KIZ ARKADAŞI LUCIA LOI YANINDA YOKTU

The Sun, tatilden servis ettiği görüntülerde Rashford’un kız arkadaşı Lucia Loi’nin bulunmadığına dikkat çekti.

28 yaşındaki futbolcunun yoğun geçen sezon ve Dünya Kupası’nın ardından yeni sezon öncesinde arkadaşlarıyla dinlendiği belirtildi.

MANCHESTER UNITED’A DÖNÜYOR

Geçtiğimiz sezonu Barcelona’da kiralık olarak tamamlayan Marcus Rashford, tatilinin ardından altyapısından yetiştiği Manchester United’a dönmeye hazırlanıyor.

Rashford, eski teknik direktör Ruben Amorim döneminde yaşadığı gerginliklerin ardından forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Amorim ile yolların ayrılması ve Michael Carrick’in göreve gelmesiyle İngiliz yıldızın Manchester United kariyerinde yeni bir sayfa açma ihtimali ortaya çıktı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN GÜNDEMİNDE

Manchester United formasıyla 400’ün üzerinde resmi karşılaşmaya çıkan Rashford, daha önce kariyerinde “yeni bir meydan okuma” aradığını açıklamıştı.

İngiltere’den Arsenal ve Tottenham’ın yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de transfer gündeminde yer alan 28 yaşındaki futbolcunun geleceğini sezon öncesi kampındaki gelişmelere göre şekillendirmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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