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''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı

''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı Haber Videosunu İzle
''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
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Yeni sezon için 10 numara transferi için bastıran Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ana hedefini belirledi. "Alacaksak en iyisi olmalı" diyen Dursun Özbek'in en çok istediği yıldızın Bruno Fernandes olduğu ortaya çıktı.

  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 10 numara transferinde ana hedef olarak Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'i belirledi ve bu transfer için son ana kadar beklemeyi planlıyor.
  • Fernandes transferinin gerçekleşmemesi durumunda Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralık transfer politikasında değişikliğe gidecek.
  • 31 yaşındaki Bruno Fernandes, geçen sezon Manchester United formasıyla 37 maçta 9 gol ve 22 asist kaydetti.

Galatasaray, 10 numara transferinde yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek’in en büyük hayali Manchester United’ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes. Kulüp, bu transfer için son ana kadar beklemeyi planlıyor.

''ALACAKSAK EN İYİSİ OLMALI''

Yeni sözleşme konusunda Manchester United ile durumu belirsiz olan Fernandes’e özel önem veren Özbek’in, ''Alacaksak en iyisi olmalı. Bruno Fernandes’i bekleyelim. Bu transferi çok istiyorum. Galatasaray’a çok yakışır'' dediği belirtildi.

TÜM SENARYOLAR HAZIR

Galatasaray’da ana hedef Fernandes olsa da olumsuz bir senaryoya karşı alternatif planlar da hazırlanıyor. Fernandes ihtimali nedeniyle diğer pozisyonlara yüksek bütçe ayırmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılar, genellikle satın alma opsiyonlu kiralık transferlere yönelmeyi sürdürecek. Ancak Portekizli yıldızın transferi gerçekleşmezse bu politikada değişikliğe gidilecek.

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki Bruno Fernandes, geride kalan sezonda Manchester United formasıyla 37 maça çıktı, 9 gol attı ve 22 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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