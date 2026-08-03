''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı

Galatasaray, 10 numara transferinde yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek’in en büyük hayali Manchester United’ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes. Kulüp, bu transfer için son ana kadar beklemeyi planlıyor.

''ALACAKSAK EN İYİSİ OLMALI''

Yeni sözleşme konusunda Manchester United ile durumu belirsiz olan Fernandes’e özel önem veren Özbek’in, ''Alacaksak en iyisi olmalı. Bruno Fernandes’i bekleyelim. Bu transferi çok istiyorum. Galatasaray’a çok yakışır'' dediği belirtildi.