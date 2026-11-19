Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun takımla yaptığı ilk antrenman, kulübün Carrington tesislerinin hemen yanında uçurulan bir dronla görüntülendi. Antrenmanın 12 dakikalık bölümü YouTube'a yüklendi, BBC'nin haberine göre.

Görüntülerde Pochettino ve üç gruba ayrılan oyuncular farklı açılardan ve mesafelerden açıkça seçilebiliyor.

DRONCU YASAL OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Görüntüleri çeken kişi, yasallık sorusuna şöyle yanıt verdi: "Burası kısıtlamasız hava sahası, yani herkes üzerinden uçabilir. Dron her an görüş alanımdaydı, kimsenin üzerinden ya da yakınından geçmedi. İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'nin kurallarına göre tamamen yasal bir uçuştu."

Dronun kurallara uygun biçimde etiketlendiğini, gerekli bütün lisanslara ve sigortaya sahip olduğunu da söyleyen kişi, takım ve taktik sızdırma eleştirilerine de yanıt verdi: "Teknik direktörün ilk antrenmanının yarım saatlik bölümüydü. Orada çok sayıda medya vardı, yayımlanan tek antrenman görüntüsü bu olmayacak."

Antrenmanı Manchester United'ın kendi medya kanalı da görüntüledi. Sivil Havacılık Otoritesi'nin rehberinde ise insanların mahremiyet bekleyebileceği yerlerde bu cihazları kullananların veri koruma yasalarını çiğneyebileceği uyarısı yer alıyor. Manchester United konuyla ilgili yorum yapmadı.

GÖRÜNTÜLERDE KİMLER VAR

Görüntülerde Pochettino ile 10 oyuncunun birlikte çalıştığı görülüyor. Bu grupta Harry Maguire, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo gibi ilk 11 oyuncularının yanında Ayden Heaven, Andrey Santos, Joshua Zirkzee ve Harry Amass gibi daha az süre alan isimler de vardı. Bu kadronun pazar günkü Liverpool deplasmanında sahaya çıkacak 11 olması beklenmiyor.

Yan sahada kaptan Bruno Fernandes, ortadaki iki oyuncunun dışarıdaki beş oyuncunun paslarını kesmeye çalıştığı "rondo" oyununda görüntülendi. Bir diğer grupta ise Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Youri Tielemans, Mason Mount, Leny Yoro, Noussair Mazraoui ve Diogo Dalot gibi deneyimli oyuncular yer aldı. Pochettino'nun yardımcısı Jesus Perez iki grubun da başındaydı.

Kaynak: BBC