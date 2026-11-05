Arda Güler'e bomba talip! 150 milyon Euro'yu bir çırpıda verecekler

Arda Güler'e bomba talip! 150 milyon Euro'yu bir çırpıda vereceklerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e sürpriz bir talip çıktı. Premier Lig ekibi Manchester United, gelecek sezon iddialı bir kurmak adına Arda Güler'e kanca attı. İngiliz devinin yıldız futbolcu için 150 milyon Euro'luk dev bir teklif yapacağı aktarıldı.
İspanyol devi Real Madrid’de sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren milli yıldız Arda Güler için transfer piyasasını sallayacak dev bir iddia ortaya atıldı.
MANCHESTER UNITED'IN ANA HEDEFİ ARDA GÜLER
Gelecek sezon kadrosunu yeniden yapılandırmak ve zirveye oynayacak iddialı bir takım kurmak isteyen Premier Lig ekibi Manchester United, Arda Güler’i ana transfer hedefi olarak belirledi.
150 MİLYON EURO
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Kırmızı Şeytanlar, 21 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı. Manchester United yönetiminin, Real Madrid’in ikna edilmesi adına 150 milyon Euro gibi rekor bir bonservis teklifi hazırlığında olduğu aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid formasıyla 13 maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.