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Manchester United tel tel dökülüyor! Henüz 50. saniyede gol yediler

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Manchester United tel tel dökülüyor! Henüz 50. saniyede gol yediler
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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki dev randevuda Atletico Madrid, Manchester United karşısında henüz 50. saniyede Pablo Barrios’un attığı golle öne geçti.

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasının en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Atletico Madrid, sahasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk etti. Mücadele adeta golle başladı.

ATLETICO 50. SANİYEDE ÖNDE

Hakemin başlama düdüğünün ardından rakip kaleye hızlı yüklenen Atletico Madrid, henüz 50. saniyede golü buldu. Savunma arkasına atılan pasın ardından topla buluşan Alex Baena, pasını Barrios'a aktardı. Deneyimli oyuncunun sert şutu savunmaya da çarpıp ağlara gitti. Atletico, 43. dakikada Johnny Cardoso ile bir gol daha bularak soyunma odasına 2-0 önde gitti. 

MANCHESTER UNITED'IN KÖTÜ GİDİŞATI SÜRÜYOR

Premier Lig'de oynadığı 6 maçta 1 galibiyet alan Manchester United'ın kötü gidişatı bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde de devam etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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