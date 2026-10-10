10 kişi kalan Tottenham, Manchester United'ı 90+2'de üzdü

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İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

MANCHESTER UNITED ÖNE GEÇTİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Manchester United, 73. dakikada golcü oyuncusu Bryan Mbeumo ile öne geçmeyi başardı.

TOTTENHAM 10 KİŞİ

Konuk ekip Tottenham'da Rodrigo Bentancur, Luke Shaw'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

90+2'DE SAHNE SOLANKE'NİN

10 kişi oynayan Tottenham, Old Trafford'ı sessizliğe büründüren golü 90+2. dakikada golcü oyuncusu Dominic Solanke ile buldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

GALİBİYET HASRETLERİ DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte ligde 4 haftadır kazanamayan Manchester United'ın puanı 6 oldu. Bu sezon henüz kazanamayan Tottenham, puanını 3 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United, Leeds United deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Coventry City'i ağırlayacak.