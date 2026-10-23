Andre Onana kimdir? Andre Onana'nın sağlık durumu nasıl?

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Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Hearts maçından sonra Papara Park'tan evine dönerken Yomra'da zincirleme bir trafik kazasına karıştı: arkadan gelen bir otomobil Onana'nın aracına çarptı ve kalecinin aracı bu darbeyle öndeki otomobile vurdu. Araçta ailesi de vardı.

Trabzonspor o akşam, 22 Ekim 2026'da, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 yenmişti.

ANDRE ONANA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Andre Onana'nın sağlık durumu iyi. Kamerunlu kaleci de yanındaki aile üyeleri de kazayı yara almadan atlattı. Haberi alan Trabzonspor yöneticileri olay yerine gidip oyuncunun durumunu yakından takip etti.

ANDRE ONANA KİMDİR?

Andre Onana, Manchester United'dan kiralık olarak Trabzonspor'da oynayan Kamerunlu kaleci. Tam adı André Onana Onana. Futbola Samuel Eto'o'nun akademisinde başlayan 1,90 boyundaki oyuncu, 2010'da henüz 14 yaşındayken Barcelona'nın altyapısına geçti.

Trabzon'a Eylül 2025'te bir sezonluk kiralık sözleşmeyle geldi. İlk sezonunda tüm kulvarlarda 33 maça çıkıp 6 maçta kalesini gole kapattı, bordo-mavililer de ligi üçüncü bitirdi. Kupa ise ayrı bir hikâye. 22 Mayıs 2026'daki Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor Konyaspor'u 2-1 yendi ve Onana o maçta ilk 11'deydi. Kaleci 3 Temmuz 2026'da ikinci sezon için yeniden kiralandı; Manchester United ile iki yıllık sözleşmesi daha var.

ANDRE ONANA KAÇ YAŞINDA?

Andre Onana 30 yaşında. 2 Nisan 1996'da doğdu.

ANDRE ONANA NERELİ?

Andre Onana Kamerunlu, Nkol Ngok'ta doğdu. Kamerun Milli Takımı formasını 53 kez giydi; ilk milli maçını Eylül 2016'da Gabon'a karşı oynadı ve 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü olan kadroda yer aldı. Kuzeni Fabrice Ondoa da kaleci.

ANDRE ONANA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Andre Onana, Barcelona altyapısındayken Cornellà ve Vista Alegre'ye kiralandı. 2015'te Ajax'a geçti ve Hollanda ekibinde 214 resmi maça çıkarak üç kez Eredivisie şampiyonu oldu.

2022 yazında bonservissiz olarak Inter'e gitti. İtalya'daki tek sezonunda İtalya Kupası ile İtalya Süper Kupası'nı kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde ise ikinci oldu. Ertesi yıl Manchester United, Onana için 43,8 milyon sterlin ödedi. İngiliz ekibiyle 2024'te FA Cup'ı kaldırdı.