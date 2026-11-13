Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası

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Manchester United, teknik direktörlük görevi için Mauricio Pochettino ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Arjantinli çalıştırıcı, İngiliz deviyle 2029 yılına kadar geçerli olacak sözleşmeye imza attı.

Şu anda ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Pochettino, 15 Kasım'da oynanacak ABD-Haiti karşılaşmasının ardından Manchester'a gidecek. İngiliz kulübü, 54 yaşındaki teknik adamın 18 Kasım'da görevine başlayacağını açıkladı.

MANCHESTER UNITED'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Manchester United, yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun göreve getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada Arjantinli çalıştırıcının kariyerine ve futbol anlayışına dikkat çekti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arjantinli teknik adam, yüksek tempolu ve hücum ağırlıklı futbol anlayışı, güçlü ve uyumlu takımlar oluşturmaya olan bağlılığı ve oyuncuları bireysel olarak geliştirmedeki olağanüstü başarısıyla tanınıyor.

Pochettino, birçok ligde tutarlı bir şekilde en üst düzeyde performans sergilemiştir. Teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Espanyol'da başlayan Pochettino, daha sonra Southampton'a katılmış ve 2014 yılında kulüp rekoru olan Premier Lig puan toplamını elde etmiştir.

Tottenham Hotspur'da geçirdiği beş tam sezon boyunca Pochettino, kulübü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin düzenli katılımcılarından biri haline getirdi; dört sezon üst üste turnuvaya katılma hakkı kazandı ve 2019'da kulübü bu turnuvadaki ilk finaline taşıdı.

2021 yılında Paris Saint-Germain'e katılan Pochettino, burada Ligue 1 şampiyonluğu, Coupe de France ve Trophée des Champions'ı kazandıktan sonra 2023 yılında Chelsea'ye geçti. Son olarak, ABD Erkek Milli Takımı'nı FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşıdı."

2,5 YIL SONRA İNGİLTERE'YE DÖNDÜ

Mauricio Pochettino, Manchester United ile anlaşmasının resmiyet kazanmasıyla birlikte 2,5 yıl aradan sonra İngiltere'ye geri döndü. Premier Lig'de daha önce Southampton, Tottenham ve Chelsea'yi çalıştıran Arjantinli teknik adam, kariyerinde Espanyol ve Paris Saint-Germain'de de görev yaptı. Eylül 2024'ten bu yana ABD Milli Takımı'nın başında bulunan Pochettino, 18 Kasım itibarıyla Manchester United'daki yeni görevine başlayacak.