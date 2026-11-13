Senne Lammens kimdir? Senne Lammens Arda Güler'in golü için ne dedi?

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Arda Güler'in 20. dakikada attığı frikik, Belçika kalesinde 90 dakika boyunca görülen tek Türk golü oldu. O kalede duran isim Senne Lammens'ti ve maçtan sonra golü yediği oyuncuyu övdü.

UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım 2026 akşamı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı Belçika 2-1 kazandı. A Milli Takım öne geçti, ama Kevin De Bruyne 27. ve Charles De Ketelaere 30. dakikada skoru çevirdi.

SENNE LAMMENS ARDA GÜLER'İN GOLÜ İÇİN NE DEDİ?

Senne Lammens, Arda Güler'in frikiğini kurtaramayacağını söyledi ve golün şapka çıkarılacak bir vuruş olduğunu belirtti. Belçikalı kalecinin sözü şu: "Bazı gollerde rakibinizi sadece alkışlamak durumunda kalırsınız."

İkinci yarıda kalesini kapattı. 54. dakikada yine Arda Güler'in, 62. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın, 82. dakikada Deniz Gül'ün şutlarını çıkardı. Uzatmaların ikinci dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunu ise ayağıyla engelledi.

SENNE LAMMENS KİMDİR?

Senne Lammens, Manchester United'da oynayan Belçikalı kaleci. Belçika milli takımında da forma giyiyor ve Türkiye karşısında ilk 11'de başladı. Kariyerine Club Brugge'de başladı, Belçika'da Royal Antwerp formasıyla öne çıktı.

SENNE LAMMENS KAÇ YAŞINDA?

Senne Lammens 24 yaşında. 7 Temmuz 2002'de doğdu.

SENNE LAMMENS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Senne Lammens, Club Brugge'den yetişti ve 2023'te Royal Antwerp'e transfer oldu. Antwerp'teki ikinci ve son sezonu olan 2024-25'te Belçika Pro Lig'de 30 maça çıktı, bunların 7'sinde gol yemedi.

Bu performansın ardından Premier Lig'e gitti. Manchester United'da ikinci sezonunu oynuyor; kulüp, 12 Kasım 2026'da teknik direktör Michael Carrick'i görevden aldı.

SENNE LAMMENS MANCHESTER UNITED'A KAÇ PARAYA GELDİ?

Senne Lammens, 1 Eylül 2025'te, İngiltere'de transfer döneminin kapandığı gün Manchester United'a imza attı. İngiliz kulübü Royal Antwerp'e bonuslar hariç yaklaşık 18,2 milyon sterlin, yani 21 milyon euro civarında bonservis ödedi.