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Taraftarlar şokta! 90+1'de 4-2 geride olan Manchester United'dan muhteşem geri dönüş

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Taraftarlar şokta! 90+1'de 4-2 geride olan Manchester United'dan muhteşem geri dönüş
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Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, son anlarına 4-2 geride girdiği maçta 90+2 ve 90+7'de attığı gollerle Aston Villa ile 4-4 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında adeta gol yağmuru yaşandı. Manchester United, unutulmaz bir mücadeleye sahne olan 8 gollü karşılaşmada 4-4'lük skorla berabere kalarak uzatma dakikalarında 1 puanı kurtarmayı başardı.

ASTON VILLA'DAN HIZLI BAŞLANGIÇ

Konuk ekip Aston Villa, 1. dakikada Alysson ve 4. dakikada Nicolas Jackson'un golleriyle zorlu deplasmanda 2-0 öne geçti. 

MANCHESTER UNITED GERİ DÖNDÜ

Ev sahibi Manchester United, 16. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 44. dakikada ise Youri Tielemans'ın golleriyle skoru 2-2 yaptı.

FARK YENİDEN İKİYE ÇIKTI

İkinci yarıya da hızlı başlayan Aston Villa, 48. dakikada penaltıdan John McGinn, 53. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle skoru 4-2'ye getirdi. 

UZATMALARDA NEFES KESEN ANLAR

Manchester United, uzatma anlarında yeniden geri döndü. Hollandalı golcü Joshua Zirkzee'nin 90+2. dakikada attığı gol maçın skorunu 4-3'e getirdi. Pes etmeyen Kırmızı Şeytanlar, 90+7. dakikada Patrick Dorgu ile skoru 4-4'e getirdi. 

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 8 yaptı ve milli araya küme düşme hattında gitti. Aston Villa, 13 puana yükseldi. Manchester United, milli aranın ardından Liverpool deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Sunderland'i ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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