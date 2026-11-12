Michael Carrick kimdir? Michael Carrick neden görevden alındı?

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22 Mayıs 2026'da iki yıllık sözleşme imzalayan Michael Carrick, altı ay dolmadan Manchester United'daki görevini kaybetti. Kulüp 12 Kasım 2026'da 45 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırdığını açıkladı ve kalıcı bir halefi olabildiğince çabuk atayacağını duyurdu.

Kararın arkasında sezonun kötü başlangıcı var. Takım ligde oynadığı 10 maçın yalnız birini kazandı ve düşme hattına geriledi.

MICHAEL CARRICK NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Michael Carrick, Manchester United'ın Premier Lig tarihindeki en kötü sezon başlangıcını yaşaması üzerine görevden alındı. Takım bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta yalnız 3 galibiyet aldı. Ligin ilk maçında lige yeni yükselen Hull City'ye yenilen United, ligdeki tek galibiyetini ağustos sonunda Ipswich Town karşısında aldı.

Son haftalarda Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya evinde 4-1, ligde Bournemouth'a yine evinde 3-0 kaybeden takım, Chelsea deplasmanından da 2-0 yenilgiyle döndü. Carrick'in son maçı 8 Kasım'da Old Trafford'da Aston Villa ile 4-4 biten karşılaşma oldu. Kulüp açıklamasında hedeflerine ulaşmak için bir değişikliğin gerekli olduğu sonucuna vardığını belirtti. Carrick'in yardımcıları Jonny Evans ve Jonathan Woodgate'in de görevden ayrılması bekleniyor.

MICHAEL CARRICK KİMDİR?

Michael Carrick, Manchester United'da 12 yıl oynayan eski İngiliz orta saha oyuncusu ve teknik direktör. 2006'da Sir Alex Ferguson'ın isteğiyle Tottenham Hotspur'dan Old Trafford'a geldi, 2018'de futbolu bırakana kadar kulüpte 464 resmi maça çıktı.

United formasıyla 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. 2008'de Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası'nı, 2016'da FA Cup'ı, 2017'de Avrupa Ligi'ni kazandı.

MICHAEL CARRICK KAÇ YAŞINDA?

Michael Carrick 45 yaşında. 28 Temmuz 1981'de doğdu.

MICHAEL CARRICK NERELİ?

Michael Carrick, İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Tyneside bölgesinde bulunan Wallsend'de doğdu. Çocukken Newcastle United taraftarıydı ve Wallsend Boys Club'da top oynadı. Gençlik yıllarında West Ham United'a katıldı, 1999'da kulübün 18 yaş altı takımıyla FA Gençler Kupası'nı kazandı.

MICHAEL CARRICK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Michael Carrick profesyonel kariyerine West Ham United'da başladı, bu dönemde Swindon Town ve Birmingham City'de kiralık oynadı. 2004'te Tottenham Hotspur'a, 2006'da Manchester United'a transfer oldu. Kariyerini 2018'de United'da noktaladı.

MICHAEL CARRICK HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Michael Carrick futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'da önce Jose Mourinho'nun, sonra Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde antrenör olarak çalıştı. Solskjaer'in ayrılmasının ardından 2021'de üç maçta geçici teknik direktörlük yaptı; iki galibiyet, bir beraberlik aldı.

İlk kalıcı görevi Championship ekibi Middlesbrough oldu. Takımı ligde 21. sıradayken devraldı, ilk 23 maçının 16'sını kazanıp play-off'a çıktı ve yarı finalde Coventry City'ye elendi. Middlesbrough'da 136 maçta 63 galibiyet aldı, Haziran 2025'te görevden alındı.

Ocak 2026'da Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından sezon sonuna kadar Manchester United'ın başına getirildi. Takımı ligde üçüncü sıraya taşıdı ve Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Bu sonuçla 22 Mayıs 2026'da 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

MANCHESTER UNITED'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Carrick'in yerine en güçlü aday, ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Mauricio Pochettino. Sky Sports, Arjantinli çalıştırıcının göreve sözlü olarak onay verdiğini ve ABD'nin 14 ve 17 Kasım'daki Haiti maçlarının ardından işe başlamasının beklendiğini yazdı. Daha önce Tottenham, Chelsea ve Paris Saint-Germain'i çalıştıran Pochettino göreve gelirse, Sir Alex Ferguson'ın 2013'te ayrılmasından bu yana United'ın sekizinci kalıcı teknik direktörü olacak.