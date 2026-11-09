Paul Pogba kimdir? Monaco'dan ayrılan Dünya Kupası şampiyonu Amedspor'un gündeminde

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AS Monaco, 19 Ağustos 2026'da Paul Pogba ile sözleşmesini vaktinden önce feshettiğini duyururken gerekçeyi tek cümleyle açıkladı: oyuncu için konulan hedeflere kısmen ulaşılmıştı. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan Fransız orta saha o günden bu yana takımsız. Şimdi adı Diyarbakır'la birlikte geçiyor.

PAUL POGBA AMEDSPOR'A MI GELİYOR?

Paul Pogba'nın Amedspor'a transferi henüz kesinleşmedi. Haberler.com 8 Kasım 2026 akşamı, Süper Lig ekibinin serbest durumdaki oyuncuyu gündemine aldığını yazdı. Habere göre kulüp yöneticileri Pogba'nın menajeriyle ilk teması kurdu ve önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşme yapmayı planlıyor.

Pogba'nın adı Türkiye'de ilk kez geçmiyor. 2025 yazında Trabzonspor'la, Eylül 2026'da da Bursaspor'la anılmıştı.

PAUL POGBA KİMDİR?

Paul Pogba, 2018 Dünya Kupası'nı Fransa Milli Takımı ile kazanan, kariyerinin büyük bölümünü Manchester United ve Juventus'ta geçiren orta saha oyuncusu. Tam adı Paul Labile Pogba, boyu 1,91 metre. Juventus formasıyla 4 Serie A şampiyonluğu yaşadı, Manchester United'la UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.

Kariyerindeki en uzun ara doping cezasıyla geldi. 20 Ağustos 2023'teki bir maçın ardından verdiği örnekte testosteron bulununca Eylül 2023'te geçici olarak men edildi. İtalya Ulusal Anti-Doping Mahkemesi Şubat 2024'te dört yıl ceza verdi, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) bu cezayı Ekim 2024'te 18 aya indirdi. Pogba Mart 2025'te yeniden maçlara çıkabilir hale geldi; Juventus ise sözleşmesini Kasım 2024'te karşılıklı anlaşmayla feshetmişti.

PAUL POGBA KAÇ YAŞINDA?

Paul Pogba 33 yaşında. 15 Mart 1993'te doğdu.

PAUL POGBA NERELİ?

Paul Pogba Fransız; Seine-et-Marne bölgesindeki Lagny-sur-Marne'da doğdu. Ailesi Gine kökenli. Futbola altı yaşında Roissy-en-Brie'de başladı, ardından 2006'da Torcy'ye, 2007'de Le Havre'a geçti.

PAUL POGBA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Paul Pogba profesyonel kariyerinde Manchester United, Juventus ve Monaco forması giydi. 2009'da Le Havre'dan Manchester United altyapısına geçti, A takımdaki ilk maçına Şubat 2011'de FA Cup'ta çıktı. İngiliz ekibinde 3 resmi maçta oynadıktan sonra 2012 yazında bonservissiz olarak Juventus'a gitti.

Torino'daki dört sezonun dördünde de lig şampiyonu oldu, 2016'da yeniden Manchester United'a döndü. İngiltere'deki ikinci döneminde 2016-17 sezonunda Avrupa Ligi kupasını kaldırdı. 2022'de ikinci kez Juventus'a döndü; ceza dönemi de dahil iki sezonda orada yalnız 8 maça çıkabildi.

PAUL POGBA MONACO'DAN NEDEN AYRILDI?

Paul Pogba, Monaco'nun ona koyduğu hedeflerin yalnız bir kısmı gerçekleştiği için kulüpten ayrıldı. 28 Haziran 2025'te Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalayan oyuncu, ilk resmi maçına 22 Kasım 2025'te Rennes deplasmanında oyuna girerek çıktı. Bu, 811 gün sonra oynadığı ilk resmi maçtı.

Aralık 2025'te baldırından yeniden sakatlandı, Şubat 2026'da Şampiyonlar Ligi kadrosuna da alınmadı. Monaco'daki hesabı 6 maç ve 115 dakikada kaldı, yalnız bir kez ilk 11'de başladı. Kulüp ayrılığı duyururken oyuncuya profesyonelliği için teşekkür etti.