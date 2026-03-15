İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında, futbolseverleri büyük bir mücadele bekliyor. Manchester United, Şampiyonlar Ligi potasında yer almak için kritik bir galibiyet ararken, bu sezonun flaş ekiplerinden Aston Villa, Old Trafford'da rakip olacak. Peki, Manchester United Aston Villa canlı nereden izlenir? Manchester United Aston Villa maçı hangi kanalda? Detaylar...

MANCHESTER UNITED ASTON VILLA CANLI İZLE

Futbolseverler için heyecan dorukta. Bu mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, beIN Sports 3 üzerinden ekran başına geçebilir. Maçın atmosferi, taraftarların coşkusu ve teknik direktörlerin taktiksel hamleleri, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Maç öncesi takımların form durumları, sakatlık listeleri ve sezon performansları analiz edildiğinde, zorlu bir karşılaşma olacağı net bir şekilde görülüyor. Manchester United, iç sahada üstünlük kurmak isterken, Aston Villa, sürpriz bir galibiyetle puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor.

MANCHESTER UNITED ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'daki bu kritik mücadele, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak. Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, yayın öncesinde kanalı kontrol ederek, yüksek kaliteli ve kesintisiz bir yayın deneyimi yaşayabilir.

Ayrıca, beIN Sports Connect gibi dijital platformlardan da maç canlı olarak takip edilebilir. Bu sayede, mobil cihazlardan veya tabletlerden de maçın heyecanı anlık olarak yaşanabilir.

MANCHESTER UNITED ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in bu kritik mücadelesi, 15 Mart 2026 Pazar günü oynanacak. Türkiye saati ile 17:00'de başlayacak maç, futbolseverlere öğleden sonra unutulmaz bir heyecan yaşatacak.

Her iki takım da ligde üst sıralarda yer almak için sahaya avantajlı çıkmak istiyor. Bu yüzden maçın başlangıç saati, hem taraftarlar hem de bahis tutkunları için büyük önem taşıyor. Özellikle Manchester United taraftarları, "Düşler Tiyatrosu"nda oynanacak bu mücadelede takımın galip gelmesini bekliyor.