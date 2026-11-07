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Kırşehir FSK, Malatya Yeşilyurt Spor deplasmanından 2-2'lik skorla ayrıldı

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Kırşehir FSK, Malatya Yeşilyurt Spor deplasmanından 2-2'lik skorla ayrıldı
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TFF 3. Lig 3. Grup'un 10. haftasında Malatya Yeşilyurt Spor, sahasında Kırşehir FSK ile 2-2 berabere kaldı. Yeni Malatya Stadyumu'ndaki mücadelede iki takım da birer puanla ayrıldı.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 10. haftasında Malatya Yeşilyurt Spor, sahasında konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Malatya Yeşilyurt Spor, 7. dakikada Aykut Sarıdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda konuk ekip, 48. dakikada Ozan Can Dursun'un golüyle beraberliği yakaladı. Kırşehir FSK, 53. dakikada Mustafa Pınarcı'nın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Malatya Yeşilyurt Spor, 64. dakikada Muhammed Enes Yılmaz'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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