Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'daki saldırıda öldürülen 3 kişi Kırşehir'deki törenle defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'daki saldırıda öldürülen 3 kişi Kırşehir'deki törenle defnedildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda öldürülen 3 kişinin cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi. Kümbetaltı Camisi'nde düzenlenen törene aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı, 3 kişi öğle namazının ardından Kümbetaltı Mezarlığı'nda defnedildi.

Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda öldürülen 3 kişinin cenazesi, Kırşehir'de toprağa verildi.

Ahmet Uzel (57), Noman Toprak (56) ve Bekir Toprak'ın (50) cenazeleri, Afyonkarahisar'daki otopsi işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Kırşehir'e getirildi.

Cenazeler için Medrese Mahallesi'ndeki Kümbetaltı Camisi'nde tören düzenlendi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 3 kişinin naaşı, Kümbetaltı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Toprak ve Uzel ailelerinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kentte esnaf olan Uzel ve Toprak ailelerinin 20 yılı aşkın süredir biçerdöver alım satımı yaptıkları öğrenildi.

Yabanlılar Köyleri Derneği Başkanı İdris Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, menfur bir saldırıda iki aileden 3 kişiyi kaybettiklerini söyledi.

Allah'tan rahmet dileyen Durmuş, "Kendileri şehrimizde tanınan, toplumda sevilen, ticaretle uğraşan insanlardı. Maalesef saldırıya kurban gittiler." dedi.

Afyonkarahisar'da dün düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan şüpheli, dün akşam saatlerinde Eskişehir'de güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor26

Fiyatlar çakıldı, bir indirim daha geliyor
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun

Fatma Betül'ün ardından olay sözler: Erdoğan tüm kapıları araladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı

8 kişilik katliamda kahreden detaylar! Köyün muhtarı konuştu
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika11

Katliam zanlısını görünce deliye döndüler: Salın şunu 2 dakika
Canını kurtarmak için Rus askerlerini hiç düşünmeden ele verdi

Böyle ihanet görülmedi! Canını kurtarmak için yaptığına bakın
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı

Dev bankanın faaliyet izni kaldırıldı
'Geleceğe Miras' ile 32 binden fazla buluntu gün yüzüne çıkarıldı

"Geleceğe Miras" ile 32 binden fazla buluntu gün yüzüne çıkarıldı
Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı

Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi33

İmamoğlu'nun yanına gitti