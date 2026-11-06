Afyonkarahisar'daki saldırıda öldürülen 3 kişi Kırşehir'deki törenle defnedildi

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Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda öldürülen 3 kişinin cenazesi, Kırşehir'de toprağa verildi.

Ahmet Uzel (57), Noman Toprak (56) ve Bekir Toprak'ın (50) cenazeleri, Afyonkarahisar'daki otopsi işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Kırşehir'e getirildi.

Cenazeler için Medrese Mahallesi'ndeki Kümbetaltı Camisi'nde tören düzenlendi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 3 kişinin naaşı, Kümbetaltı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Toprak ve Uzel ailelerinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kentte esnaf olan Uzel ve Toprak ailelerinin 20 yılı aşkın süredir biçerdöver alım satımı yaptıkları öğrenildi.

Yabanlılar Köyleri Derneği Başkanı İdris Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, menfur bir saldırıda iki aileden 3 kişiyi kaybettiklerini söyledi.

Allah'tan rahmet dileyen Durmuş, "Kendileri şehrimizde tanınan, toplumda sevilen, ticaretle uğraşan insanlardı. Maalesef saldırıya kurban gittiler." dedi.

Afyonkarahisar'da dün düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan şüpheli, dün akşam saatlerinde Eskişehir'de güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA