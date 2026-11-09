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Kırşehir'de operasyonda araçta 100 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi

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Kırşehir'de operasyonda araçta 100 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi
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Kırşehir'de emniyetin kaçakçılık, istihbarat ve Kaman ilçe ekiplerince yürütülen çalışmada, bir araçta yapılan aramada 23 tepside toplam 100 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta 100 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda O.G. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada, 23 tepsi içerisinde toplam 100 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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