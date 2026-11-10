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Kırşehir’de şehitler anısına 500 fidan toprakla buluştu

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Kırşehir’de şehitler anısına 500 fidan toprakla buluştu
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen ikinci fidan dikim etkinliğinde 500 fidan toprakla buluşturuldu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen ikinci fidan dikim etkinliğinde 500 fidan toprakla buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni hizmete kazandırılan Atış ve Eğitim Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Dr. Mesut Görücü, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, Polis Okulu ve lise öğrencileri ile kurum personeli katıldı. Program kapsamında katılımcılar tarafından 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğin, aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla düzenlendiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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