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Kırşehir Eczacılar Odası üyesi Durukafa, gereksiz antibiyotiğe karşı uyardı.

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Kırşehir Eczacılar Odası üyesi Durukafa, gereksiz antibiyotiğe karşı uyardı.
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Sonbaharda viral enfeksiyon vakalarının arttığına dikkat çeken Kırşehir Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halil Durukafa, gereksiz antibiyotik kullanımının doğru olmadığını söyledi. Antibiyotiklerin hekim tanısı ve eczacı danışmanlığıyla kullanılması gerektiğini vurguladı.

Kırşehir Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halil Durukafa, sonbahar mevsimiyle birlikte viral enfeksiyon vakalarında artış yaşandığını belirterek, gereksiz antibiyotik kullanımına karşı vatandaşları uyardı.

Kırşehir Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halil Durukafa, sonbahar mevsiminde eczanelerde çok sayıda viral enfeksiyon vakasıyla karşılaştıklarını söyledi. Bu dönemde bağışıklık sistemini destekleyen dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine değinen Durukafa, gıda takviyelerinin ise ihtiyaç doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Durukafa, vatandaşların hastalıkların antibiyotik kullanmadan da iyileşebileceğini bilmesi gerektiğini kaydetti. Akılcı ilaç kullanımının önemine dikkat çeken Durukafa, Eczacılar Odası ve Sağlık Bakanlığının bu konuda vatandaşları farklı platformlarda bilgilendirdiğini belirtti.

Durukafa, antibiyotiklerin hekim tanısı doğrultusunda ve eczacı danışmanlığında kullanılması gerektiğini vurgulayarak, gereksiz antibiyotik kullanımının insan sağlığı açısından zararlı olabileceğini belirtti. Doğru kullanımla fayda görüleceğini aktaran Durukafa, açıklamasında; "Sonbahar mevsimiyle birlikte viral enfeksiyon riskleri artıyor. Bu dönemde bizlerin tavsiyeleri bağışıklık sistemini destekleyici gıdalarla beslenilmesi yararlı olabilir. Fakat viral enfeksiyonlarda yararlı olmayan şey antibiyotik kullanımının olmasıdır. Antibiyotiklerin hekim tanısı ve eczacı danışmanlığıyla kullanılmasıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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