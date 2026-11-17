TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde siyasi parti grupları adına konuşmalar tamamlandı.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, polis memurları için 12/36 saat çalışma sisteminin tam olarak uygulanmasını istedi.

Bakanlığın bütçe harcama kalemlerine değinen Bakan, "Burada kolluk kuvvetlerinin fazla mesaisine ilişkin bir şey yok, kolluk kuvvetlerinin özlük haklarına ilişkin bir şey yok. Onların sosyal haklarına ilişkin, hukuki haklarına ilişkin, ekolojik haklarına ilişkin, sendika haklarına ilişkin hiçbir şey yok." dedi.

Bakan'ın "Bugün bize gelen mesajlar yani beklentiler tam olarak karşılanmıyor, kolluk sahipsiz, kolluk kendisini garip hissediyor, kolluk kendisini yetim hissediyor ve sorunlarının çözüldüğünü düşünmüyor." demesi üzerine Çiftçi, bu ifadeleri kabul etmediğini söyledi.

Kolluk kuvvetlerinin sendika hakkına kavuşması için adım atılması gerektiğini belirten Bakan, "Bu, İçişleri Bakanlığı istemeden olmaz ve bu polis sendikası sadece polis memurunun değil, onu yönetenlerin de elini kolaylaştıracak bir şeydir." diye konuştu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, kayyum uygulamasını eleştirerek, beraat eden ve mahkemenin görevine iade ettiği belediye başkanlarının göreve dönmesini istedi.

Kadınların her şikayetinin kayda alınması, sığınak talebinin şikayet günü karşılanması ve bu talebi geri çeviren güvenlik görevlisi hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini anlatan Eren, "Başarı torbacı sayısıyla ölçülmesin, çökertilen ağ ve el konulan çete geliri il il açıklansın. Toplanan gelirler çocuklar için koruyucu programlara aktarılsın. Fiili OHAL uygulamaları, işkence ve ters kelepçe tek bir genelgeyle bitsin. İşkence iddialarını bağımsız bir kurul incelesin. Sarı torba sallayanla da Kürtçe müzik dinleyene saldıranla da bir inanca ya da kimliğe karşı nefret suçu işleyen herkesle etkin mücadele edilsin." ifadelerini kullandı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Sözcü televizyonunun bağlı bulunduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Bu durumun demokrasiye, insan haklarına ve haber alma hakkına aykırı olduğunu savunan Öztunç, "Peki, gazete sahipleri, gazeteciler suç işleme özgürlüğüne mi sahip? Hayır, değil, kim suç işliyorsa yargılanacak, kimin suçu varsa tabii ki cezasını çekecek. Bir gazete patronu, televizyon patronu eğer suç işlemişse yargılarsın, cezasını alır ama gazeteyi, televizyonu niye sorumlu tutuyorsun? Bütün bir medya kuruluşunun çalışanlarını sorumlu tutmak yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Polis intiharlarının nedeninin araştırılmasını isteyen Öztunç, "Özlük haklarına ilişkin sıkıntıları var, bize ulaşıyorlar, sendikalı olmamaları belki bu haklarını almalarında en büyük engel." dedi.

Öztunç, Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğrencilere "şehitlik statüsü verilmesi"ni de talep etti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, bugün ülkede kimsenin kendini güvende hissetmediğini ileri sürerek, bunun "siyasi bir eleştiri" değil, gerçek bir durum olduğunu savundu.

"İçişleri Bakanlığına bağlı olan ve devletin ildeki temsilcisi olan vali ve kaymakam devletin memurudur. Ancak bugün mülki idare amirleri devletin memuru olmaktan çıkmış, iktidara hizmet eden parti görevlileri haline gelmiştir." diyen Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti olarak devletin güvenlik kurumlarının güçlü görmek, polisin, jandarmanın, Sahil Güvenlik personelinin emeğine sahip çıkmak bizim devlet anlayışımızın gereğidir. Güvenlik güçlerimizin gerek ekonomik şartları gerekse de çalışma koşulları ciddi problemler taşımaktadır. Tükenmiş bir polis sahada hatalı karar verir. Polisimizin ruh sağlığı, vatandaşımızın güvenliğinin de teminatıdır."

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, faize ödenen paranın Türkiye'nin en önemli bakanlıklarından biri olan İçişleri Bakanlığına verilen bütçenin 2 katından fazla olmasını eleştirdi.

İçişleri Bakanlığının ülkede adaleti tesis edemeyeceğini, ancak tek başına doğru işler yapıp adil olabileceğini söyleyen Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, kumar ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele tek başına İçişleri Bakanlığının altından kalkabileceği bir konu değildir ancak burada atılacak samimi, sahici adımlarla çok ciddi mesafeler katetmek mümkündür. Evet, iktidarın muhaliflere yönelik operasyonları İçişleri Bakanlığının tek başına karar aldığı ve yürüttüğü operasyonlar değildir; doğru. Ancak bu operasyonların şova dönüştürülmemesi ve kişilerin en mahrem görüntülerinin belgesel tadında kamuoyuna takdim edilmemesi mümkündür. Mesele, yapabildiklerimizi yapabilmektir, yapamadıklarımız üzerinden konuşmak değildir."

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, FETÖ dahil tüm terör örgütlerine karşı devletin adli ve idari kurumlarının teyakkuz halinde olması gerektiğini dile getirdi.

Uyuşturucuyla mücadelenin gençlerin geleceğini koruma meselesi olduğunu belirten Erbaş, "Okul çevrelerinde önleyici tedbirleri güçlendirmek ve uyuşturucu pazarlayan şebekelere karşı kararlılıkla hareket etmek zorundayız. Bağımlılıkla mücadele eden bir gencin tedaviye ulaşabilmesi ve ailesinin bu süreçte destek görmesi de devletimizin sorumluluğu altındadır." dedi.

Güvenlik güçlerinin sorunlarına da işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimizin arasında bir ücret rekabeti olmamalıdır. Bu konuda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın çalışanları arasında ücret farklılığını gidermek gerekir. Bu üç kurumda çalışan personelimizin ücretlerini daha adil hale getirmek ve en yüksek hangisi ise o yüksek ücreti her 3 kurum personeline uygulanmamız gerekmektedir. Komutanlar ile emniyet müdürü, polisler ile astsubaylar arasındaki maaş ve sosyal hak farklılığının giderilmesi gerekir."

Erbaş, konut fiyatları ve kiraların yüksekliği nedeniyle büyükşehirlerde çalışmanın polisler için kabusa dönüştüğünü söyledi.

"Uyuşturucu ticareti başlıca finansman kaynağıdır"

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinerek, büyük bir devlet aklıyla karanlık devrin kapatılma yolunda kararlılıkla ilerlendiğini ifade etti.

Artık tehdidi sınırlarında beklemeyen, kaynağında kurutan ve milli savunma sanayisi ile bölgesine istikrar taşıyan bir Türkiye olduğunu söyleyen Erkan, "Yeni nesil suç örgütlerine ve uyuşturucu şebekelerine on binlerce operasyon yapılmış, binlerce şüpheli adalete teslim edilmiştir. Ortaya çıkan bu tablo tavizsiz bir güvenlik iradesinin ve sahadaki mutlak hakimiyetin en açık nişanesidir." dedi.

Bu mücadelenin hudutlarla sınırlı olmadığını, yurt dışına kaçarak "adaletten kurtulacağını sananların bir bir yakalandığını" dile getiren Erkan, şöyle konuştu:

"Sadece bu yıl 800'den fazla firarinin ülkemize iadesi yapılmıştır. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde TÜRKPOL'ün kurulması yönünde varılan uzlaşı da bu kararlılığın uluslararası alandaki en güçlü nişanesidir. Uyuşturucu ticareti hem organize suç örgütlerinin hem de terör örgütlerinin başlıca finansman kaynağıdır. Bu kaynağı kurutmak sokaklarımızı zehirden, gençlerimizi tuzaktan, geleceğimizi karanlıktan kurtarmaktır."

Tek bir genci bile çetelerin pençesine, zehir tacirlerinin insafsızlığına ve dijital tuzakların karanlığına bırakmayacaklarını vurgulayan Erkan, "Elbette sahada yazılan bu başarı hikayelerinin arkasında gece gündüz demeden görev yapan fedakar mensuplarımız vardır. Onların yükünü hafifletmek de bizim en temel sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Komisyon'da, milletvekilleri, görüş ve eleştirilerini dile getiriyor.

Kaynak: AA