Kırşehir'de polis adayları Cumhuriyet'in 103. yılını koreografiyle kutladı

Kırşehir'de polis adayları Cumhuriyet'in 103. yılını koreografiyle kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- Şehit kabirlerinden getirilen toprakların yer aldığı ve polis adaylarının oluşturduğu Türkiye haritası koreografisi dronla görüntülendi
Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 103. yılı onuruna özel koreografi gösterisi düzenledi.
Polis Akademisine bağlı Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler, şehitlerin farklı kentlerdeki kabirlerinden beyaz mendiller içinde toprak getirerek, yüksekokulun bahçesinde oluşturdukları şehirlere ayrılmış Türkiye tablosuna yerleştirdi.
Ardından üniformalı olarak yan yana gelen 250 polis adayı, Türk bayrağı açtı ve sıralanarak Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.
Cumhuriyet'in 103. yılı onuruna hazırlanan, şehit kabirlerinden getirilen toprakların yer aldığı ve polis adaylarının oluşturduğu Türkiye haritası koreografisi dronla görüntülendi.
Kaynak: AA