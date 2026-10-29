Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırşehir'de polis adayları Cumhuriyet'in 103. yılını koreografiyle kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Şehit kabirlerinden getirilen toprakların yer aldığı ve polis adaylarının oluşturduğu Türkiye haritası koreografisi dronla görüntülendi

Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 103. yılı onuruna özel koreografi gösterisi düzenledi.

Polis Akademisine bağlı Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler, şehitlerin farklı kentlerdeki kabirlerinden beyaz mendiller içinde toprak getirerek, yüksekokulun bahçesinde oluşturdukları şehirlere ayrılmış Türkiye tablosuna yerleştirdi.

Ardından üniformalı olarak yan yana gelen 250 polis adayı, Türk bayrağı açtı ve sıralanarak Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

Cumhuriyet'in 103. yılı onuruna hazırlanan, şehit kabirlerinden getirilen toprakların yer aldığı ve polis adaylarının oluşturduğu Türkiye haritası koreografisi dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım

Canlı yayında olay sözler: Yakacağım kendimi
Terörle mücadelenin kritik ismiydi! 'Süper vali' Ünal Erkan hayatını kaybetti

Terörle mücadelenin kritik ismiydi! "Süper vali" hayatını kaybetti
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 1 yaralı

Kapadokya'da peribacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
106 kiloluk otizmli oğlunun krizleriyle tek başına mücadele ediyor! Çaresiz anne yardım bekliyor

106 kiloluk otizmli oğluyla mücadele ediyor! Hikayesi yürek burktu
Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar

Yer Konya! Bu yıl da aynısı oldu
Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor

Hükümetin uyarısı market raflarını boşalttı
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü

Bu kareyi kimse beklemiyordu!
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

Mide bulandıran sır telefonundan çıktı! Otel odasında öğrencisiyle...