Kırşehir Akpınar'da Uyuz Hamamı ihalesi İl Özel İdaresince yapılacak

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Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, halk arasında "Şifa Hamamı" olarak da bilinen Uyuz Hamamı ve çevresinin düzenlenmesi amacıyla ihaleye çıkılacak.

Akpınar ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Uyuz Hamamı, yaklaşık 30 derece sıcaklığındaki tuzlu ve kükürtlü doğal kaynak suyuyla biliniyor. Yaklaşık 150-200 yıldır çevre köy ve ilçelerden gelen vatandaşların yararlandığı hamam alanında, kadınlar ve erkekler için ayrı iki açık havuz bulunuyor.

Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek "Kırşehir Akpınar Uyuz Hamamı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi" kapsamında, alanda üç betonarme bina yapılacak ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı