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Kırşehir'de gece başlayacak zirai don için Valilik çiftçilere tedbir çağrısı yaptı

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Kırşehir'de gece başlayacak zirai don için Valilik çiftçilere tedbir çağrısı yaptı
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Kırşehir genelinde gece saatlerinden itibaren hafif ve orta kuvvette zirai don bekleniyor; etkinin 10 Kasım 2026 Salı saat 10.00'a kadar sürmesi tahmin ediliyor. Valilik, çiftçilerden zirai don riskine karşı tedbir almalarını ve meteorolojik uyarıları takip etmelerini istedi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir genelinde gece saatlerinden itibaren hafif ve orta kuvvette zirai don bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde zirai don olayının 10 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada; çiftçiler olmak üzere tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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