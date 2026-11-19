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Kırşehir İl Müftülüğünce oluşturulan hatıra ormanında 1111 fidan toprakla buluşturuldu.

İl Müftülüğü tarafından çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla kent merkezi yakınında oluşturulan "Kırşehir İl Müftülüğü Hatıra Ormanı"nda fidan dikim töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, doğal ve yeşil alanlar artırılarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Mustafa Tekin ise İslam medeniyetinin doğaya ve canlılara verdiği değere dikkati çekti.

Konuşmaların ardından yapılan duayla Demiryürek, Tekin, Kur'an kursu öğrencileri ve din görevlileri, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Toplam 1111 fidanın dikildiği etkinlikte, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Gönüllüleri tarafından katılımcılara çay ve çorba ikram edildi.

Kaynak: AA