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BŞEÜ, kalite yönetimini dijitalleştirmek için BKYS çalışmalarını başlattı

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BŞEÜ, kalite yönetimini dijitalleştirmek için BKYS çalışmalarını başlattı
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BŞEÜ, kalite güvencesi süreçlerini dijital ortamda yürütmek için Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) çalışmalarını başlattı. Kalite Koordinatörlüğü ekibi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine ziyaret yaparak dijital sistem altyapısı ve uygulama deneyimlerini değerlendirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), kalite yönetimi dijital ortama taşınıyor.

BŞEÜ, kalite güvencesi süreçlerini dijital ortamda yürütmek amacıyla Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) çalışmalarını başlattı. Çalışmalar kapsamında BŞEÜ Kalite Koordinatörlüğünde görev yapan Doç. Dr. Aysun Acun ve Öğr. Gör. Saide Allahverdi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ile Rektör Danışmanı ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Ekrem Öztürk ile bir araya gelinerek kalite yönetim süreçleri, dijital sistem altyapısı ve uygulama deneyimleri değerlendirildi. Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi Koordinatörlüğü ile yapılan görüşmede eğitim-öğretim süreçlerine yönelik uygulamalar hakkında bilgi alınırken, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muradiye Karasu Ayata ile gerçekleştirilen görüşmede ise fakülte düzeyindeki kalite çalışmaları ele alındı.

Gerçekleştirilen çalışma ziyaretinin, BŞEÜ bünyesinde kurulması planlanan Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi'nin altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor. Sistemle birlikte kalite güvencesi süreçlerinin dijital ortamda izlenebilir, ölçülebilir ve bütünleşik bir yapıda yürütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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