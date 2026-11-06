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Afyonkarahisar’da silahlı saldırıda 8 kişi öldü, Kırşehirli 3 esnaf toprağa verilecek

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Afyonkarahisar’da silahlı saldırıda 8 kişi öldü, Kırşehirli 3 esnaf toprağa verilecek
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Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ölenlerin 3’ünün Kırşehirli esnaf olduğu öğrenildi; 2’si kardeş 3 kişinin cenazesi cuma namazından sonra Kırşehir’de toprağa verilecek.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıda ölenlerin 3'ünün Kırşehirli esnaf olduğu öğrenildi. 2'si kardeş 3 kişinin cenazeleri Kırşehir'de son yolculuklarına uğurlanacak.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iddiaya göre Arif Sefa Özdemir; biçerdöver alacağından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak'ı öldürdükten sonra araçlarını gasp etmek istediği 5 kişiyi de pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü. Olayda öldürülen Kırşehirli Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak'ın cenazeleri, cuma namazından sonra memleketleri Kırşehir'de toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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