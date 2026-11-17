Kırşehir Kaman'da izinsiz kazıda 2 şüpheli jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, jandarmanın operasyonunda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, olay yerinde balyoz, kürek ve el dedektörü gibi malzemelerin ele geçirildiği belirtildi.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, C.M. ve K.A'yı suçüstü yakaladı.
Yapılan aramada, balyoz, kürek, elektrikli matkap, el dedektörü, testere, kazma, levye ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA