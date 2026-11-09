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Kırşehir'de otomobilde 100 bin dolu makaron bulundu, 1 zanlı gözaltına alındı

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Kırşehir'de otomobilde 100 bin dolu makaron bulundu, 1 zanlı gözaltına alındı
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Kırşehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu otomobilde 100 bin dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de 100 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda durdurdukları O.G'nin kullandığı otomobilde arama yapan ekipler, 100 bin dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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