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Kırşehir'de İnşaat Mühendisleri Odası Cacabey'de deprem bilinci için stant açtı

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Kırşehir'de İnşaat Mühendisleri Odası Cacabey'de deprem bilinci için stant açtı Haber Videosunu İzle
Kırşehir'de İnşaat Mühendisleri Odası Cacabey'de deprem bilinci için stant açtı
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Kırşehir'de İnşaat Mühendisleri Odası, Cacabey Meydanı'nda deprem bilinci ve mesleki sorunlara dikkat çekmek için stant açıp basın açıklaması yaptı. Oda temsilcisi, deprem yıkımının kader olmadığını belirterek yapı stoku envanteri ve bağımsız denetimin önemine dikkat çekti.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de İnşaat Mühendisleri Odası tarafından Cacabey Meydanı'nda stant açılarak vatandaşlara deprem bilinci konusunda bilgilendirme yapıldı. Etkinlik kapsamında inşaat mühendislerinin özlük hakları ve mesleki sorunlarına dikkat çekilerek basın açıklaması gerçekleştirildi.

İnşaat Mühendisleri Odası temsilcisi Ali Atik, yaptığı açıklamada inşaat mühendislerinin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, mesleğin geleceği ve vatandaşların yaşam hakkı için mücadele ettiklerini ifade etti. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Atik, yaşanan her depremin aynı gerçeği bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Deprem bir doğa olayıdır ama yıkım kader değildir. Bilimsel planlama, nitelikli mühendislik hizmetleri, liyakat ve bağımsız yapı denetimiyle depremlerin yıkıcı etkileri azaltılabilir" dedi.

Türkiye'de yapı stoku envanterinin hala bulunmadığına dikkat çeken Atik,"Milyonlarca vatandaş yaşadığı binanın güvenlik durumunu bilmiyor. İmar affı uygulamalarıyla mühendislik hizmeti almamış ve projeye aykırı yapıların teknik güvenlik incelemesi yapılmadan hukuki statü kazandırılıyor. Yapıların kullanım süresi boyunca yeterince denetlenmiyor ve zamanla oluşan hasarların takip edilmiyor" diye konuştu. İnşaat mühendislerinin mesleki haklarının ve çalışma şartların iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Atik, "Talebimiz geleceğimizdir. Mesleğimize, emeğimize, geleceğimize ve insanımızın yaşam hakkına sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Standı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Emre Çopuroğlu da bu tür etkinliklerin toplumda deprem bilincinin artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Basın açıklamasının ardından inşaat mühendisleri, balon uçurarak etkinliğe dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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