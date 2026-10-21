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Kırşehir'de boğazına şeker kaçan sürücüyü polis Heimlich manevrasıyla kurtardı

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Kayseri-Ankara kara yolunda boğazına şeker kaçan sürücü, Kırşehir Akpınar'daki trafik istasyonunda durdu. Polis memurunun Heimlich manevrasıyla kurtulan sürücü, kontrol için dinlendirilip trafik polislerine teşekkür etti.

Kırşehir'de seyir halindeyken boğazına şeker kaçan sürücü, polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Kayseri-Ankara kara yolunda seyir halindeyken aniden rahatsızlanan otomobil sürücüsü, Kırşehir Akpınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde aracını durdurarak dışarı çıktı.

Acil yardım talebinde bulunan sürücünün nefes borusuna bir cisim kaçtığını anlayan polis memuru, Heimlich manevrası uyguladı.

Müdahalenin ardından sürücü, boğazındaki şekerin çıkmasıyla rahat nefes almaya başladı. Sürücü, daha sonra kontrol amacıyla bir süre istasyon amirliğinde dinlendirildi.

Kendisini tamamen iyi hissettiğini belirten sürücü, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü trafik polislerine teşekkür ederek, bölgeden ayrıldı.

Olay anı ise Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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