Pompalı tüfekle öldürülen 3 kişi için Kırşehir'de cenaze namazı kılındı

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CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar'da Arif Sefa Özdemir (30) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Numan Toprak için cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Merkeze bağlı Kümbetaltı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından 3 kişi, Kümbetaltı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı