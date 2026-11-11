Kırşehir'de oğlundan böbrek nakli olan baba organ bağışı çağrısı yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Oğlundan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Erdoğan Keskin, organ bağışının önemine dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Keskin, "Oğlum bana böbreğini verdi. Şu anda tek böbrekle yaşamını sürdürüyor ve sağlığı da gayet iyi. Organ naklinden korkulacak bir şey yok" dedi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ve burada böbrek yetmezliği teşhisi konulan Erdoğan Keskin'in tedavi sürecinde organ nakli gündeme geldi. Keskin'in çocukları, babalarının sağlığına kavuşması için bağışçı oldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından Keskin, oğlundan alınan böbreğin nakledilmesiyle yeniden sağlığına kavuştu. Nakil sürecini anlatan Keskin, organ bağışının hayat kurtardığını belirterek, "Oğlum tek böbrekle yaşıyor. Beni kurtardığı gibi kendisinin de sağlığı iyi durumda. Organ naklinde korkulacak bir şey söz konusu değil. Hastanede benden daha yaşlı olan ve nakil bekleyen insanlar da var. Organ nakli oldum ve nakil öncesindeki durumumla şimdiki durumum arasında ciddi farklar oluştu. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

İnsanların organ bağışı konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları için itiraz yaşadığını aktaran Keskin, İnsanlar böyle bir durum kendi başlarına gelmediği için korkuyorlar. Oğlum bana böbreğini verdi ve kendisi de sağlıklı şekilde yaşamına devam ediyor. Bir insan tek böbrekle de yaşayabilir. Böbrek vermekten kimse geri adım atmasın. İnsanlar can kurtarıyor. Kırşehir sağlık ekibine de gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Süleyman Ersoy, organ bağışına yönelik örnek davranışı ve farkındalık oluşturması dolayısıyla Erdoğan Keskin'i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı