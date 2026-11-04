Kırşehir'de mide ve bağırsaklarından 267,5 gram uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de mide ve bağırsaklarından 267,5 gram uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de bir şüphelinin mide ve bağırsaklarından 20 kapsül içinde 267,5 gram uyuşturucu çıkarıldı, şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan şüphelinin tıbbi muayenesinde belirlenen kapsüller doğal yolla vücudundan çıkarıldı.
Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 267,5 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, yabancı uyruklu bir şüphelinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
Röntgen ve tomografi çekimleri yapılan zanlının, sindirim sisteminde yabancı cisimler bulunduğu belirlendi.
Şüphelinin tıbbi iç beden muayenesinde belirlenen kapsüllerin doğal yollarla vücudundan çıkarılması sonucunda 20 kapsül içinde 267,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu M.M, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.