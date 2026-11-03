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Depremde hasarlı araçlara 'change' operasyonunda 183 milyon liralık mala el konuldu

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Ankara merkezli soruşturmada Ankara, Tokat ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi; depremde hasarlı araçlara 'change' yapan 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Suçtan kaynaklandığı değerlendirilen yaklaşık 183 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen araçlarla değiştirerek 'change' işlemi yapan ve bu yolla elde ettikleri suç gelirlerini akladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Tokat ve Kırşehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen yaklaşık 183 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, depremde hasar gören araçların yasa dışı yollarla ülkeye getirilen araçlarla motor ve şasi numaralarının değiştirilmesi suretiyle 'change' işlemine tabi tutulmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde ağır hasar alan ve tamir edilemeyecek durumdaki araçları kendileri veya yakınları adına satın aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, haciz ve yakalama kaydı bulunan araçlar ile yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri, bu araçları daha sonra üçüncü şahıslara sattıkları tespit edildi.

183 milyon liralık malvarlığına el konuldu

Şüphelilerin araçların satışından elde ettikleri suç gelirlerini gizlemek amacıyla eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı değerleri edindikleri ve bu yöntemle suç gelirlerini akladıkları değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik eylemlerde bulundukları tespit edilen 14 şüpheli belirlendi.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Elde edilen deliller doğrultusunda 3 Kasım 2026 tarihinde Ankara, Tokat ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında haklarında adli işlem başlatılan 14 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen yaklaşık 183 milyon lira değerindeki malvarlığına el konulduğu bildirildi.

Suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesine yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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