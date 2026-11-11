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Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı. Emniyetin teknik ve fiziki çalışmasıyla kent merkezindeki adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin adresinde çeşitli dijital dokümanlar ele geçirildi.

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı bulunan kişilerin tespitine yönelik teknik ve fiziki çalışma yaptı.

Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu A.A'yı yakaladı.

Örgüt içinde geçmişte faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan zanlının adresinde yapılan aramada, çeşitli dijital dokümanlar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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