Kırşehir'de araçta 3 bin 612 sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Kırşehir'de bir araçta 3 bin 612 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ?3 bin 612 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheliler M.A, S.G. ve T.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA