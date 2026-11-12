Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırşehir'de araçta 3 bin 612 sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de araçta 3 bin 612 sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de kent merkezi girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 3 bin 612 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kırşehir'de bir araçta 3 bin 612 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ?3 bin 612 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheliler M.A, S.G. ve T.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 57 sitede yayınlandı.
Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber! Evinin çatısında ölü bulundu

Müge Anlı'da aranıyordu! Cesedi defalarca bakılan yerde bulundu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulundu

İstanbul'da sır ölüm! Kötü kokunun geldiği evde korkunç manzara
Berdan Mardini'den boşanma sonrası ilk açıklama: O kadar medeni değilim

Boşanma sonrası sessizliğini bozdu: O kadar medeni değilim
Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı17

Doktor Pelin'in ölümünde acı detaylar! Sevgilisi anlattı
Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler11

Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı anketinin sonucu

İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı anketinden çıkan sonuç

İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza

İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

Manifest'in Sueda'sı lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı