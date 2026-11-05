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Kırşehir merkez ve Kaman'da silah operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

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Kırşehir merkez ve Kaman'da silah operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
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Kırşehir merkez ve Kaman ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 139 fişek ve 300 uyuşturucu hap ele geçirildi; zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kaman İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi ve ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramada 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 şarjör, 139 fişek, av tüfeği, 2 dolu kartuş ve 300 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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