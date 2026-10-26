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Kırşehir'de tarlada devrilen traktörün altında kalan 33 yaşındaki işçi öldü

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Kırşehir'de tarlada devrilen traktörün altında kalan 33 yaşındaki işçi öldü
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Kırşehir'de tarlada traktörle tohum ekimi yaparken devrilen traktörün altında kalan 33 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'de tarlada traktörle tohum ekimi yaptığı sırada meydana gelen kazada ağır yaralanan 33 yaşındaki işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sıdıklı Kumarkaç köyündeki tarlada traktörle tohum ekimi yapan Nazır Özkamalı, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özkamalı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 33 yaşındaki işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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