Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Kaya, partinin 2. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Kaya, partinin 2. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, partisinin 2. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kaya, iki yıl önce yakılan umut meşalesinin Türkiye'nin yarınlarına ışık tuttuğunu ve Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kararlılıkla ilerlediklerini söyledi.

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, partisinin 2. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "İki yıl önce yakılan umut meşalesi, bugün Türkiye'nin yarınlarına ışık oluyor" dedi.

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, partisinin 2. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, partinin kuruluşundan bu yana ortaya koyduğu siyasi anlayışa ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki yıl önce yakılan umut meşalesinin bugün Türkiye'nin yarınlarına ışık tuttuğunu belirten İl Başkanı Cemal Kaya, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğinde çıktıkları yolda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti. Kaya, Genel Başkan Ağıralioğlu'nun cesur duruşu, güçlü hitabeti ve Türkiye sevdasına dayalı siyaset anlayışıyla millete umut, siyasete ise yeni bir soluk olduğunu kaydetti.

Cemal Kaya, "İnandık, yola çıktık, başaracağız. Anahtar Partimizin 2. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Nice yıllara, nice büyük zaferlere. Gelecek Anahtar'da, umut milletimizde. Anahtar Parti'mizin ikinci kuruluş yıl dönümü hayırlı olsun. Partimiz, Türkiye'nin geleceğine yönelik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Böyle bir görüntüyü daha önce hiç görmediniz
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın'a ikinci çocuk sorusu! Verdiği yanıt herkesi güldürdü

Demet Akalın'dan çocuk sorusuna bomba yanıt: Bir Google'la
Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da yaşıyor, 6 restoran işletiyor

Yeşilçam efsanesinin oğlu bambaşka bir hayat seçti!

Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı

Ünlü oyuncu takside bekledi! Arkadaşı bakın ne yaptı
AK Parti'ye mi geçiyor? Besim Dutlulu sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçiyor? Sessizliğini bozdu
Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia

Pilot işinden oldu! Ünlü ismi karısı affetmedi
Enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Kolombiya'da 20 yıl ağrıları ciddiye alınmayan 26 yaşındaki Melisa'nın ötenazi başvurusu reddedildi: Ölmek istemiyorum, ağrının bitmesini istiyorum

20 yıl ağrısına kimse inanmadı! 26 yaşında ötenazi için başvurdu