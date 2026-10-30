Kırşehir'de yasa dışı bahis ve suç içerikli 310 siteye erişim engeli konuldu

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Kırşehir'de yasa dışı bahis ve çeşitli suçlarla ilişkili içerik barındıran 310 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışması yürüttü.

Bu kapsamda yasa dışı bahis faaliyetlerinin reklam ve tanıtımı, müstehcenlik, halk arasında korku ve panik amacıyla tehdit, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya yayılması suçlarına ilişkin içerik barındırdığı tespit edilen 310 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

Sulh ceza hakimliğinin kararıyla bu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA