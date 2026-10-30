Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırşehir'de yasa dışı bahis ve suç içerikli 310 siteye erişim engeli konuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de yasa dışı bahis ve suç içerikli 310 internet sitesine sulh ceza hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin sanal devriye çalışmasında siteler hakkında işlem başlatıldı; şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kırşehir'de yasa dışı bahis ve çeşitli suçlarla ilişkili içerik barındıran 310 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışması yürüttü.

Bu kapsamda yasa dışı bahis faaliyetlerinin reklam ve tanıtımı, müstehcenlik, halk arasında korku ve panik amacıyla tehdit, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya yayılması suçlarına ilişkin içerik barındırdığı tespit edilen 310 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

Sulh ceza hakimliğinin kararıyla bu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Trump'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı

Kıyafeti görünce neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü

Açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!

Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için parayla adam tuttu!
Azerbaycan'dan kritik açıklama: Bölgede fiilî barış var ama...

Azerbaycan'dan kritik açıklama: Bölgede fiilî barış var ama...
Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu

Ne yaptın sen Mert? Fener taraftarı ağzına geleni sayıyor
Google'ın kendi yapay zekası arama gelirlerini vurdu! Alphabet bir günde 500 milyar dolar kaybetti

Yapay zeka Google'ı vurdu! Bir günde 500 milyar dolar buhar oldu
İsrail’de sandıktan siyasi kriz çıktı: Ülke yeniden seçime mi gidiyor?

İsrail’de sandıktan siyasi kriz çıktı: Ülke yeniden seçime mi gidiyor?